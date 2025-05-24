Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı - Son Dakika
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Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
24.05.2025 13:11
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Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı. Ünsal Ban, eski vekil Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreciyle tanınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin 'piyasa dolandırıcılığı' suçunu oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine geçtiğimiz gün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "örgütlü piyasa dolandırıcılığı" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

İstanbul merkezli operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmak üzereyken Fethiye'de yakalandı. Operasyonda ayrıca, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Borsada soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
Ünsal Ban

3 İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirildi. 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ünsan Ban'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan, diğer iki şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Ünsal Ban, eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile yaşadığı çekişmeli boşanma süreci ile gündeme gelmişti.

Zehra Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul, Ahmet Karakaş, Ünsal Ban, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ali ihsan Akyol:
    Taskesenlioglu bunlara kapıyı açtı. Dilediğiniz gibi at kosturun dedi ona ceza yok. Onuda mi Allah'ın adaletine bıraktınız. AKP yi Allah . İmamoğluna mafya tipi bir yargi 14 8 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    SaĞcısı solcusu ülkeyi halkı dolandırdınız gün gelecek hepiniz hesabını vereceksiniz 15 0 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6:
    Borsada soruşturması ne biçim bir başlık (türkçe öğretmeni olarak sinir oldum) 14 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Kendilerinin ve ailelerinin bütün mallarına el koyun varmisiniz, görelim Adaletinizi. 10 1 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Zübük Ali ihsan bu şahısın İmamoğlundan farkı yok burunlarından fitil fitil gelsin.. 2 2 Yanıtla
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