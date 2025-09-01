Boru Fabrikasında İş Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki boru fabrikasında çalışan Hakan Öredi (25), üretim hattında duvar ile çelik boru arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir boru fabrikasında iddiaya göre, üretim hattında çalışan 25 yaşındaki Hakan Öredi, bilinmeyen nedenle duvar ile çelik boru arasına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öredi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
