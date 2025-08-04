Boş Arazide Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazide yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağılbaşı Mahallesi'nde boş arazide bir otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin sahibi R.D'nin aracı için sabah çalıntı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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