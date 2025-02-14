Boş Kuyuya Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde boş kuyuya düşen keçi, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Datça'nın kırsal Kızlan Mahallesinde içi boş olan 10 metre derinliğindeki kuyuya keçi düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bİtfaiye görevlilerinin yaptığı çalışma ile kurtarılan ve durumunun iyi olduğu anlaşılan keçi sahibine teslim edildi.
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