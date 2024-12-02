Boşandığı Eşini Öldüren Erhan Poyraz'a 24 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boşandığı Eşini Öldüren Erhan Poyraz'a 24 Yıl Hapis

Adana'da boşandığı eşini öldüren sanığa haksız tahrik nedeniyle 24 yıl hapis cezası verildi.

02.12.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşandığı eşini darbedip başına taşla vurarak öldüren tutuklu sanığa verilen "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Şermin Sarı'yı 1 Eylül 2022'de kafasına taşla vurularak öldürüldüğü gerekçesiyle 23 Ekim'deki karar duruşmasında, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Erhan Poyraz'a verilen hükmün gerekçeli kararı Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

Kararda sanığın maktul Şermin Sarı'yı silahtan sayılan taş ile vurmak suretiyle öldürdüğü hususunda bir şüphe bulunmadığı belirtildi.

Şermin Sarı ile Erhan Poyraz'ın daha önceki tarihlerde boşanmış olmaları nedeniyle sadakat yükümlülüğünün sona erdiği ifade edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Boşanma sonrası maktul tarafından gerçekleştirildiği iddia olunan aldatma şeklindeki eylemlerin sanığa karşı haksız eylem olarak değerlendirilemeyeceği, ancak aksi ispat olunamayan sanık savunmalarına göre, olay anı öncesindeki sanığa yönelik sergilediği davranışlar, sarf ettiği hakaret içerikli sözler ve yine olaydan önceki tarihlerde maktulün bizzat sanığın çalıştığı iş yerine gidip çalışma arkadaşlarına boşandığı eşi Erhan Poyraz ile ilgili olumsuz konuşmalar yapması ve bu konuşmaların etkisiyle iş yeri sahibinin sanığın o an için iş akdini feshetmesi gibi durumlar sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durum olarak değerlendirildiğinden sanığın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, ayrıca yukarıda açıklanan gerekçelerle haksız tahrik hükümleri uygulanarak cezası 24 yıla indirilerek oy birliği ile hüküm kurulmuştur."

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Şermin Sarı, 1 Eylül 2022'de evinin bahçesinde ölü bulunmuştu. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadının boşandığı kocası Erhan Poyraz 2 Eylül 2022'de tutuklanmıştı. Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Sanık Erhan Poyraz, 23 Ekim'deki karar duruşmasında, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşandığı Eşini Öldüren Erhan Poyraz'a 24 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:10:52. #1.12#
SON DAKİKA: Boşandığı Eşini Öldüren Erhan Poyraz'a 24 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.