Boşandığı Eşinin Bıçaklayarak Öldürdüğü Selma Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Boşandığı Eşinin Bıçaklayarak Öldürdüğü Selma Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boşandığı Eşinin Bıçaklayarak Öldürdüğü Selma Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da boşandığı eşi İsmail Kara tarafından bıçaklanarak öldürülen Selma Yalçın, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Babası Recep Yalçın, kızının yeni bir hayat kurmaya çalıştığını belirterek, katilin adalet önünde hesap vermesini istedi.

19.02.2025 16:28  Güncelleme: 16:30
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ANKARA'da 1 hafta önce boşandığı İsmail Kara (40) tarafından bıçaklanarak öldürülen Selma Yalçın (39), son yolculuğuna uğurlandı. Yalçın'ın babası Recep Yalçın, "Çocuğuma ev tuttum. 1 hafta olmadan, eşyalarını açmadan çocuğumu öldürdü. Kendini öldürseydi. Benim çocuğumdan ne istedi?" dedi.

İsmail Kara, dün akşam saatlerinde 1 hafta önce boşandığı Selma Yalçın'ın yeni taşındığı evine gitti. İsmail Kara, çıkan tartışmada Selma Yalçın'ın bıçaklayarak kaçtı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selma Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Selma Yalçın'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Ahi Mesud Söğüt Camisi'ndeki cenazede güçlükle ayakta duran baba Recep Yalçın, "Yakışmadı kızım" diyerek gözyaşı döktü. Namazın ardından Yalçın'ın cenazesi, Elvankent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DEVLETİM ONU DIŞARI ÇIKARMAYACAK'

Selma Yalçın'ın babası Recep Yalçın, kızının kendisine yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyleyerek, "Çocuğuma ev tuttum. 1 hafta olmadan eşyalarını açmadan çocuğumu öldürdü. Kendini öldürseydi. Benim çocuğumdan ne istedi? Benim çocuğum sana ne yaptı? Kendin ettin, kendin buldun; kendin batırdın. Kumar oynadı, 4 milyon para verdi. Çocuğuma iftiralar attı. Allah'ından bulsun. Devletime güveniyorum, devletim onu dışarı çıkarmayacak. İnşallah cenazesi çıkacak" dedi. Recep Yalçın, kızının yeni taşındığı ev için aldığı eşyaların dün geldiğini ve henüz ambalajlarını bile açmadığını söyledi.

KUMAR OYNAMAYA DEVAM EDİNCE BOŞANMIŞ

Diğer yandan İsmail Kara'nın evli oldukları dönemde sanal kumar oynadığı, borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Selma Yalçın'a şiddet uyguladığı iddia edildi. Yalçın'ın bu yüzden evden ayrıldığı ve boşanma davası açtığı belirtildi. İsmail Kara'nın, bir daha kumar oynayamayacağını söyleyerek eşini ikna ettiği ancak tekrar kumar oynamaya devam ettiği ve Selma Yalçın'ın 2 çocuğunu alarak evden ayrıldığı ve 11 Şubat'ta çiftin boşandığı öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan İsmail Kara, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Recep Yalçın, İsmail Kara, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşandığı Eşinin Bıçaklayarak Öldürdüğü Selma Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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