Boşanma aşamasındaki cinayet: Gökhan Eller'e ağır müebbet istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boşanma aşamasındaki cinayet: Gökhan Eller'e ağır müebbet istendi

Gökhan Eller, boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor.

09.11.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan Gökhan Eller hakkında dava açıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Gökhan Eller, 23 Eylül'de boşanma sürecinde oldukları eşi Selda Eller ile mal paylaşımı sebebiyle kavga ettiklerini söyledi.

Eşi Selda Eller'in kendisini aldattığını ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını öne süren Eller, bu nedenle boşanma kararı aldıklarını ve aralarında yaptıkları protokole göre evin yüzde 60'ının kendisinde, yüzde 40'ının ise Selda Eller'de kalacağı konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Daha sonrasında iş çıkışı emniyetten arandığını ve eşinin kendisini hakkında uzaklaştırma kararı aldığını öğrendiğini anlatan Gökhan Eller, eşi Selda'nın kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini, bunun üzerine eve gittiğini, eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisine 'senin donuna kadar alacağım, anlaşmaya, protokole uymayacağım, bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım' dediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine eline geçen kıyafet ve havlularla eşinin boğazını sıkmaya başladığını ifade eden Eller, 3-4 saniye sonra Selda Eller'in yere düştüğünü, yerdeyken burun ya da ağzından kan geldiğini ve kendisinin evden çıktığında hala nefes aldığını gördüğünü belirtti.

Arkadaşını telefonla arayarak eve ambulans çağırmasını istediğini savunan Gökhan Eller, sonrasında polise giderek teslim olduğunu ifade etti.

Olay

Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül'de 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda Eller ile boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Gökhan Eller gözaltına alınmış, ifadesinde Selda Eller'in evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenilmişti. Eller tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Yunusemre, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, manisa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki cinayet: Gökhan Eller'e ağır müebbet istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 20:32:06. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki cinayet: Gökhan Eller'e ağır müebbet istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.