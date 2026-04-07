Kocaeli'de Boşanma Sürecindeki Eş ve Akrabaya Silahlı Saldırı Davasında Sanık ve Mağdurların İfadeleri Dinlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi N. B. ve akrabası A. K.'yi silah ve bıçakla ağır yaralayan sanık M. S. B.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık, duruşmada eşinin kendisini darp ettiğini ve boşanmayı istemediğini söyleyerek, 'Benim başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi' ifadelerini kullandı. Mağdur N. B. ise yıllarca şiddet gördüğünü ve kazandığı paranın eşi tarafından harcandığını belirterek, 'Beni, 'Gitmeye kalkarsan suratına kezzap dökerek yakarım' diyerek tehdit ediyordu' dedi.

Olay, 17 Haziran 2024'te bayramda çocuklarını görmek için gittiği evde, sanığın eşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş ederek yaralamasıyla başladı. Sanık daha sonra akrabası A. K.'yi de silahla vurdu ve diğer akrabaların evlerine ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sanık camide yakalanarak tutuklandı. Duruşmada, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi ve müştekilerin HTS kayıtlarının incelenmesi talep edildi. Mağdurların ifadelerinde, sanığın iddialarını yalanlayarak barıştıklarını ve şikayetlerinin olmadığını belirttiği öğrenildi.