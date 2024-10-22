Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Kayınpederine Saldırdı

Güncel

Adana'da boşanma aşamasındaki karısını ve kayınpederini silahla yaraladıktan sonra gasbettiği motosikletle kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde İ.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi A.T. (21) ve kayınpederi S.K'ye (50) tabancayla ateş etti.

İ.T. daha sonra olay yerinde gasbettiği motosikletle kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.T. ile S.K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.