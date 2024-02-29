Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Onur G, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice G. ile Ömer Halis Demir Caddesi'nde karşılaştı.
Çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Onur G, Hatice G'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatice G. ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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