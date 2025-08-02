TUTUKLANDI
Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan Ali Somun, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fatih TURAN/ TRABZON,
Son Dakika › Güncel › Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika
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