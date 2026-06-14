Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Gözaltında

14.06.2026 18:52
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Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Y.'yi öldüren Vedat Y. gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp kızını yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu'nda Vedat Y. (55) ile boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Y. (55) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Y. eşine tabancayla ateş ettikten sonra olay sırasında müdahale etmek isteyen kızı Eylül Deniz Y'yi (18) de tabancanın kabzasıyla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulviye Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli Vedat Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vedat Y. hakkında, daha önce eşinin başvurusu üzerine mahkemece evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Yaşam, Suç, Son Dakika

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