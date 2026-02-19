Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı.
İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda dün boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Erdal Dağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda Erdal Dağ, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'a (55) yanında bulunan silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
