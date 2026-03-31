Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Katletti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu'da boşanma aşamasındaki adam, eşini ve ailesini silahla öldürüp kaçtı, 3 kişi gözaltında.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı ile karısının annesi, babası ve kardeşini silahla öldüren zanlı ile gözaltına alınan babası ve arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

Burada eşi Sariye Nur C'yi (20) bıçakla, kayınvalidesi Fadime Girgin (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) av tüfeğiyle öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli ile babası S.C'yi Yunusdere Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler şüpheliye yardım ettiği gerekçesiyle arkadaşı C.S'yi (22) de yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

Kabaçınar Mahallesi Muhtarı Bekir Sıtkı Alp (42), gazetecilere, saat 03.59'da jandarmanın kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, eve geldiklerinde 4 kişinin cansız bedenini gördüklerini söyledi.

Şüphelinin Yunusdere Mahallesi'ndeki babasının evinde uyurken gözaltına alındığını aktaran Alp, "2 sene oldu evleneli. Yaklaşık 4-5 aydır da ayrı, boşanma aşamasındalar. Bir celse geçti. Şimdi 2 Nisan'da mahkemeleri vardı. Bu mahkemede boşanma süreci gerçekleşecek diye düşünülüyordu." dedi.

Alp, şüphelinin düğün masraflarını gerekçe göstererek kız tarafından yaklaşık 370 bin lira talep ettiğini ve bu durumun karşılıklı davalara neden olduğunu anlattı.

Kabaçınar Mahallesi sakinlerinden Ali Alp (52) ise boşanma sürecinden dolayı ailenin bir süredir tedirgin olduğunu anlattı. Silah seslerini duymadıklarını ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Zaten jandarmanın siren sesiyle uyandık. 4'ü 9 geçe mi öyle bir şeydi. O saatten sonra zaten jandarma olaydan haberdar olmuştu. Çok kötü oldu. Biz zaten böyle bir şey hiç görmemiştik. Ben 52 yaşındayım. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Eskileri soruyoruz, onlar da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin, geride kalanlara sabırlar versin."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Turgutlu, Cinayet, Güncel, Manisa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 16:48:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Ailesini Katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.