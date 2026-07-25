Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Zanlı Gözaltında

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Zanlı Gözaltında
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Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'yı tabancayla öldüren zanlı Hamza Eren K. gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede, boşanma aşamasındaki eşi Hamza Eren K. (40) tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Hatice Mine K'nin (40), Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Hatice Mine K'nin cenazesini teslim alan ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, gazetecilere, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Bir çocukları bulunan kardeşi ve eniştesinin kumar nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını anlatan Yılgıncan, şöyle konuştu:

"Kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Öldüren kişi bekçiydi. Dünya kadar borcu vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik vardı. O süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası da çekişmeliye döndü." diye konuştu.

Hatice Mine K'nin cenazesinin Buruk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Hamza Eren K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Olaylar, Güncel, Adana, Son Dakika

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