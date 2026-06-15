Boşanma aşamasındaki kadın öldürüldü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Vedat Yılmaz (64) tarafından silahla ateş edilerek öldürülen Ulviye Yılmaz (55) Göçmen Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlık'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 09.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu'nda meydana geldi. Kantar operatörü Vedat Yılmaz ile boşanma aşamasında olduğu eşi Ulviye Yılmaz arasında apartman girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Yılmaz, silahını çıkarıp, eşine ateş etti, kendisine engel olmak isteyen kızı E.D.Y.'yi de silahın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ulviye Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı, kızı E.D.Y. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayın ardından Vedat Yılmaz'ı suç aleti ruhsatsız tabanca ile gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan tespit edildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yapılan arşiv taramasında 6 suç kaydı bulunan şüpheli Vedat Yılmaz hakkında, eşinin şikayeti üzerine 4 kez uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi. Yılmaz'ın hakkındaki son uzaklaştırma karar 30 Temmuz'a kadar devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yılmaz'ın polise verdiği ifadesinde aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma aldığını, olay günü eve konuşmak için gittiğini belirterek, "Bana bağırınca, sinirlenip olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Vedat Yılmaz, işlemlerinin ardından aynı gün akşam sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÖZÜ YAŞLI VEDA

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Ulviye Yılmaz için bugün ikindi vakti Turgutlu Göçmen Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ölen kadının yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ulviye Yılmaz'ın yakınlarının tabuta sarılıp, ağlamaları yürek dağladı. Yılmaz'ın cenazesi kılınan namazının ardından Turgutlu Yeni Mezarlık'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.