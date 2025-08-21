Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.
İddiaya göre, E.S. (32) boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.S'nin (29) çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesine geldi.
E.S, eşinin çalıştığı ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde konuştukları sırada kadına silahla ateş etti.
Y.G.S. yaralandı. E.S, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince yakalandı.
Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.G.S'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan E.S, emniyete götürüldü.
