Aile, 'Gönüllü' Dernek Avukatlarını Şikayet Etti: Habersiz Tazminat Davası Açıldı, İcra Tehdidi Geldi

Ankara'da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürülen Müesser Ünal'ın ailesi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Müjde Tozbey ve Çisel Demirkan Sakallı'yı savcılığa ve baroya şikayet etti. Aile, avukatların kendilerini sohbete davet edip 'prosedür' diyerek sözleşme imzalattıklarını, bu sözleşmede tüm mahkemelerden hükmedilecek paranın yüzde 25'inin avukatlara ödeneceği hükmünün yer aldığını belirtti.

Cinayet davası öncelikliyken, aileden habersiz devlet aleyhine 7 milyon 150 bin TL'lik tazminat davası açıldığı iddia edildi. Aile, bu durumu avukatlara ilettiğinde 'Biz avukatız, ne zaman dava açacağımızı biliriz' yanıtını aldıklarını söyledi. Dernekle uyuşmazlık artınca avukatları azleden aile, azil sonrası avukatlardan 'Dava sonunda alacağımız vekalet ücreti için sizi ve ailenizi icraya vereceğimizi bilmenizi isterim' mesajı aldıklarını ve mesajlaşmaları savcılığa verdiklerini bildirdi.

Avukat Müjde Tozbey ise tazminat davasının kazanılma ihtimalinin çok düşük olduğunu, emsal karar çıkabileceği düşüncesiyle açıldığını, ailenin azil işlemini hukuksuz yaptığını ve bu yüzden icra takibi yolunun izlendiğini ifade etti. Aile, avukatların yanlış mahkemede vasilik davası açtığını ve davanın reddedildiğini de öne sürdü.