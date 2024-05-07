Samsun'da boşanma aşamasındaki öğretmen silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Samsun'da boşanma aşamasındaki öğretmen silahla vurularak öldürüldü

Samsun\'da boşanma aşamasındaki öğretmen silahla vurularak öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürülen ortaokul öğretmeni Saadet Çam'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Öğretmenin meslektaşları ve yakınları tarafından duygusal anlar yaşandı.

07.05.2024 14:55
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Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürülen ortaokul öğretmeni Saadet Çam'ın cenazesi, toprağa verildi.

Kocası Adem Ç. (48) tarafından öldürülen öğretmen Çam'ın (43) cenazesi, ailesince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Atakum ilçesi Özören Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Çukurpınar Camisi'ne getirilen Çam'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Saadet Çam'ın yakınlarının yanı sıra Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, arkadaşları, meslektaşları, öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Saadet Çam'ın görev yaptığı Belediye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emel İnan, gazetecilere, kendisinin öğrenmeyi bırakmayan bir karakteri olduğunu belirterek, "O yüzden hep çok güzel öğretmen oldu. Çocukların yüreğine dokunabilen, anneliğini de öğretmenliğini de esirgemeyen güçlü bir kadındı. Çocuklar ona istediği gibi ulaşabiliyordu, onlarla diyalog kurabiliyordu. Ulusal ve uluslararası pek çok projede imzası vardı. Geldiğim yıllardan beri birlikte yaptığımız birçok proje var. Maalesef kaybettik." dedi.

İlçede 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda 6 Mayıs'ta Saadet Çam ile kocası arasında tartışma çıkmıştı. Silah çeken Adem Ç, eşine ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Saadet Çam, İlkadım, Samsun, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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