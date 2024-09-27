Boşanma Sürecinde Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçakla yaralanan ve 28 gün sonra hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Ödemiş'te 29 Ağustos'ta eşi Özkan K'nin (35) bıçaklı saldırısına uğrayan ve 28 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Esin K'nin (32) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ödemiş ilçesi Tekelli Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Esin K'nin tabutuna sarılan iki çocuğu ve babası Mustafa Okan, gözyaşı döktü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Esin K'nin cenazesi, Ahrandı Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Özkan K, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin K'yi Ulus Meydanı'nda elektrikli motosikletle seyir halindeyken bıçakla yaralamış, yanında bulunan arkadaşı Ebru D'yi (36) öldürmüştü.

Şüpheli Özkan K, aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar etmişti.

Ağır yaralanan Esin K. sevk edildiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.