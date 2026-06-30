Boşanmış Eşine Bıçakla Yaralama: 3 Yıl Hapis - Son Dakika
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Boşanmış Eşine Bıçakla Yaralama: 3 Yıl Hapis

30.06.2026 17:35
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Kayseri'de sanık Ramazan K., boşandığı eşi Zübeyde Ş.'yi bıçakla yaralamaktan 3 yıl hapis cezası aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki tutuksuz sanık Zübeyde Ş. ve tutuklu sanık Ramazan K. ile avukatı katıldı.

Ramazan K. savunmasında, boşandığı eşinin olaydan 45 gün önce hakaret iddiasıyla kendisinden şikayetçi olduğunu anlattı.

Kendisine para cezası geldiğini ve konuşmak için Zübeyde Ş'nin iş yerine gittiğini anlatan Ramazan K, "'Şikayeti çekmeyeceğim' dedi ve bana tokat attı. Ben de istem dışı refleksle bıçağı vurdum. Bıçağı montun içinden nasıl aldığımı hatırlamıyorum. Kan görünce birlikte hastaneye gittik. Olay esnasında benim de parmağım kesilmiş. Atılı suçu bilerek işlemedim." diye konuştu.

Sanık Ramazan K, eski eşinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

Zübeyde Ş. de 6 yıl önce boşandığı eşinin 2-3 ayda bir iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Ramazan K'nin olay günü arkasından seslenmeden yanına geldiğini anlatan Zübeyde Ş, "Ben sanıktan korkuyorum. Olay öncesi ben nasıl tokat atayım. Sanıktan şikayetçiyim. Bana zarar vermek istemiyorsa neden yanıma bıçakla geliyor. Sanık beni tehdit etti, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Ramazan K'nin "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, müşteki sanık Zübeyde Ş'nin ise üzerine atılı suçtan beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ramazan K'ye "kadına karşı yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezası vererek tutukluğunun devamına hükmetti.

Heyet, müşteki sanık Zübeyde Ş'nin ise üzerine atılı suçtan beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanmış Eşine Bıçakla Yaralama: 3 Yıl Hapis - Son Dakika

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