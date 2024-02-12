Bosna Hersek, Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerine başladı - Son Dakika
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Bosna Hersek, Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerine başladı

Bosna Hersek, Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerine başladı

Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerinin başladığı bildirildi. Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, AB Bosna Hersek Delegasyon Şefi Johann Sattler ve Avrupa Komisyonu Göç ve İçişlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olivier Onidi ile başkent Saraybosna'da, ülkesinin Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerini başlatması hususunda görüştü.

12.02.2024 21:39  Güncelleme: 21:42
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Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerinin başladığı bildirildi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, AB Bosna Hersek Delegasyon Şefi Johann Sattler ve Avrupa Komisyonu Göç ve İçişlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olivier Onidi ile başkent Saraybosna'da, ülkesinin Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerini başlatması hususunda görüştü.

Taraflar, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nesic, "Bugün Bosna Hersek için tek bir Avrupa kurumuyla işbirliği anlamına gelmeyecek, ortak ve kolektif Avrupa güvenliğinin parçası olduğumuzun teyit edilmesi anlamına gelecek bir süreci başlatacağız." diye konuştu.

Faaliyetlerinin Bosna Hersek'in kalkınması, ülkenin ekonomik istikrarını tehdit eden organize suçların ve risklerin ortadan kaldırılması ve halkın güvenliğinin artırılması olduğunun altını çizen Nesic, Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerinin başlatılmasının, ülkeye sınır güvenliği açısından farklı bir boyut kazandıracağını dile getirdi.

Nesic, "Bosna Hersek'in Batı Balkanlar'da Frontex ile anlaşması olmayan tek ülke olmaktan çıkacağını" belirterek, bu görevde yer alacak müzakere ekiplerine başarılar diledi.

"Bir irade olduğunda bir yol olduğunu söylemenin adil olacağını düşünüyorum"

Sattler, "Güvenlik konularında, bir irade olduğunda bir yol olduğunu söylemenin adil olacağını düşünüyorum. Müzakerelere hemen başlamaya hazırız." dedi.

Onidi de Bosna Hersek'in, geçen yıl AB Polis Teşkilatı (Europol) ile işbirliği çerçevesinde başkent Saraybosna'da "ortak iletişim" ofisi açıldığını anımsatarak "O zamandan beri Bosna Hersek'in Avrupa halkının kolektif güvenliğine ne kadar katkıda bulunabildiğini gördük." ifadesini kullandı.

Frontex ile işbirliği anlaşması müzakerelerinin başlatılmasının önemine değinen Onidi, bunun "Bosna Hersek'in desteklenmesinde geleneksel işbirliği anlamına gelen bir adımdan, ülkenin aktif bir aktör olduğu gerçek bir entegrasyon adımına geçiş" olduğunu belirtti.???????

Kaynak: AA

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