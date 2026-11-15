Bosna Hersek İslam Birliğinin 14. Reis-ul uleması Nedzad Grabus göreve başladı

Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) yeni başkanı (Reis-ul ulema) Nedzad Grabus, görevine başladı.

Bosna Hersek İslam Birliğinin 14. Reis-ul uleması Grabus, başkent Saraybosna'daki Türk-Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen menşure töreniyle görevine resmen başladı.

Tarihi camideki törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Görmez, devlet kurumlarının temsilcileri, diplomatlar, uluslararası İslami kuruluşların temsilcileri ve din adamları da törende yer aldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Meclis Başkanı Edhem Bicakcic, menşurun metnini okuduktan sonra belgeyi Grabus'a takdim etti. Ardından yemin eden Grabus, "Bana emanet edilen görevi sorumlulukla ve vicdanen yerine getireceğime yemin ederim." ifadesini kullandı.

Menşur, yeni Reis-ul ulemanın seçiminin usulüne uygun yapıldığını ve dini yetkilerini teyit ediyor. Bu yetkiler arasında diğer din görevlilerini görevlendirme yetkisi de bulunuyor.

10 Ekim'de 2026-2033 dönemi için Reis-ul ulema seçilen Grabus, seçim sırasında Saraybosna müftüsü olarak görev yapıyordu.

Menşur geleneksel İstanbul hattıyla yazıldı

Grabus'a takdim edilen menşur, Grabus'un talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca 4-9 Kasım'da Bosna Hersek'te görevlendirilen İstanbul Esenyurt İlçe Müftülüğü imam-hatiplerinden hattat Hakan Arslan tarafından geleneksel İstanbul hattıyla yazıldı.

Menşurun Arapça metni el yapımı aharlı kağıda yazıldı. Başlıktaki "menşur" ibaresi sülüs, Grabus'un ismi icaze, ana metin ve imza atacak yetkililerin isimleri ise nesih hattıyla kaleme alındı.

"Aynı anda hem Müslüman hem de Avrupalıyız"

Menşurun takdiminin ardından cemaate ilk kez Reis-ul ulema olarak hitap eden Grabus, şöyle konuştu:

"Menşureyi kabul etmekle, Bosna Hersek İslam Birliği Seçim Kurulunun 10 Ekim 2026'da bana emanet ettiği Reis-ul ulemalık görevini yerine getirme yetkisini de devralıyorum. Bu görevi büyük bir onur ve sorumluluk olarak görüyorum. Bu görevi yerine getirirken ulemaya, İslam Birliğinin organ ve kurumlarındaki en üst düzey yöneticilere ve İslam Birliğine iyilik isteyen herkese danışacağım. Adaletsizlik ve şiddetle dolu, çalkantılı siyasi ve toplumsal koşullarda yaşadığımızı sıkça duyuyor, biz de söylüyoruz. Dünyada masum insanların öldürülmesine karşı kararlılıkla sesimizi yükseltiyoruz. Tüm dünyada barışın ve karşılıklı saygının tesisi için azimle çalışmak müminlerin görevidir. Aynı anda hem Müslüman hem de Avrupalıyız."

Görevini devreden Husein Kavazovic de veda konuşmasında, toplumsal değişimlerin ve tarihi sınavların yaşandığı bir dönemde İslam Birliğine liderlik etmenin kendisi için bir emanet olduğunu söyledi.

Görevi süresince insanlar arasında köprüler kurmaya ve halkın birliğini korumaya çalıştığını belirten Kavazovic, "Kararlarımla birini incittiysem ya da beklentileri karşılayamadıysam helallik ve af diliyorum. Gücümüz bireyde değil, cemaatteydi." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tarihi günde Saraybosna'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Bosna Hersek İslam Birliğine bundan sonra da her zaman destek vereceklerini vurguladı.