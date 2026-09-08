Bosna Hersek, Saraybosna'ya verdikleri 48 saatlik süre sonunda 2 Sırp diplomatı sınır dışı etti

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin ardından Sırbistan'ın Saraybosna Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Konakovic, başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesine tepkilerinin devam ettiğini belirtti.

Sırbistan ile diplomatik ilişkileri "en düşük" seviyeye indirme kararlarını anımsatan Konakovic, "Bugün de Sırbistan'ın Saraybosna Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşe Milan Dulanovic ve Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Temsilci Danışmanı Darko Maksimovic'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldık. Kendilerinin Bosna Hersek'ten ayrılmak için 48 saatleri var." dedi.

Konakovic, Bosna Hersek'in, Karadağ'da imzalanması planlanan "İyi Komşuluk İlişkileri ve Bölgesel İşbirliği Deklarasyonu"na verdiği desteği geri çektiğini söyleyerek, bir savaş suçlusu olan Mladic'e Sırbistan'da gösterilen tutuma ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkilerin "yetersiz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Konakovic, dün düzenlediği basın toplantısında, savaş suçlusu Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin ardından bir dizi kararı uygulamaya koyacağını belirterek, "Eğer yetkim olsaydı, hiç düşünmeden Sırbistan ile tüm diplomatik ilişkileri keserdim ama bu yetkiye sahip değilim. Yapabileceğim şey ise Sırbistan ile diplomatik ilişkileri en düşük seviyede tutmak. Bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusunda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.

Mladic'in cesedi 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla resmi törenle gömülmüştü. Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.