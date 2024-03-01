Bosna Hersek\'te Bağımsızlık Günü kutlamaları altın zambaklı bayraklarla yapıldı

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Bosna Hersek'te 1 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarında, altın zambaklı bayraklarla başkent Saraybosna'da konvoy oluşturuldu.

Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yapılan referandumun ardından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'te, bağımsızlığın 32'nci yılı törenlerle kutlanıyor.

"Antidayton Hareketi" tarafından düzenlenen konvoya, birçok Bosna Hersekli ellerinde altın zambaklı bayraklarla katıldı, konvoydakilerin bazıları Filistin bayrakları da taşıdı.

İstiklal Camisi önünde başlayan araç konvoyu şehri turladı.

Antidayton Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Bağımsızlık Günü'nün ülkenin en önemli günü olduğu belirtildi.

Bosna Hersek'in bağımsızlık için canını verenler tarafından inşa edildiği kaydedilen açıklamada, "Bağımsızlık Günü bir üzülme günü değil, sadece kutlama günüdür ve bu tarih daha da büyük bir düzeyde kutlanmalıdır. Bosna Hersek'i sevenlerin Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Altın zambaklı Bosna Hersek bayrağı

Üzerinde altın renginde 6 zambağın bulunduğu eski Bosna Hersek bayrağı, savaşın sona ermesinin ardından ülkedeki diğer etnik gruplar tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine bayrak sorunu, dönemin Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Carlos Westendorp'un çabalarıyla, parlamentoda karşı çıkılmasına rağmen, 3 Şubat 1998'de çıkarılan yasayla çözüldü.

Bosna Hersek'i o tarihten itibaren mavi zemin üzerinde sarı bir üçgenin ve beyaz yıldızların bulunduğu bayrak temsil ediyor.