Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 18 Ölü

Güncel

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Hersek Neretva Kantonu'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sellerde 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında bir bebeğin olduğu bilgisi verildi.

Bosna Hersek'teki seller Fojnica ve Kiseljak kentlerinde de etkili olurken, Fojnica'da su taşkınları nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu belirtildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, sellerden en çok etkilenen bölge olan Jablanica'yı ziyaret ederek, insanlara yardım ulaştırmak için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de selden hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bosna Hersek'teki birçok kurum ve kuruluş maddi yardımda bulunurken, çok sayıda yardım kampanyası da başlatıldı.

Bu arada, AA ekibi de selden en çok etkilenen Jablanica'da hasarın ne derece büyük olduğunu görüntüledi.