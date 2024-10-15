Jablanica'da Sel Kurbanları İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Jablanica'da Sel Kurbanları İçin Cenaze Töreni

Jablanica\'da Sel Kurbanları İçin Cenaze Töreni

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren 19 kişi için Jablanica'daki 'Jasen' mezarlığında toplu cenaze töreni yapıldı. Törene devlet yetkilileri ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazını kıldıran Husein Kavazovic, hayatını kaybedenlerin 'şehit' mertebesine ulaştığını belirtti. Sel felaketinde toplamda 26 kişi hayatını kaybetmişken, kayıp bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

15.10.2024 16:51
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Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Jablanica'da hayatını kaybeden 19 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Jablanica'daki "Jasen" mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile selde hayatını kaybedenlerin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Kavazovic, boğularak hayatını kaybedenlerin "şehit" mertebesine ulaştığını ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeşil çuhalara sarılı tabutların başında duygusal anlar yaşanırken, yaşamını yitirenler arasında hamile bir kadının da bulunduğu cenazeler Donja Jablanica, Djevor ve Zlata kasabalarında toprağa verilecek.

Bosna Hersek'te 4 Ekim Cuma günü meydana gelen ve 5 kenti etkileyen sel felaketinde en az 26 kişi yaşamını yitirirken, Konjic kentinde kayıp olarak bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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