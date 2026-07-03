Bosna Hersek'te Türkiye Günleri Coşkusu - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Türkiye Günleri Coşkusu

Bosna Hersek\'te Türkiye Günleri Coşkusu
03.07.2026 22:01
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Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte Türk kültürü tanıtıldı, katılım yoğun oldu.

Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliğinde Türk kültürü tanıtıldı.

Başkent Saraybosna'da bir parkta düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Türk ve Boşnak ilgi gösterdi.

Kurulan stantlarda çocuklar ve yetişkinler için birçok etkinlik yapılırken ziyaretçilere Türk dondurması ve baklavası ikram edildi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk kurumlarının yaptığı işlerin övgüyü hak ettiğini söyledi.

Türkiye ve Bosna Hersek'in dost ve kardeş olduğuna dikkati çeken Akseki, "İki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek istiyoruz. Kültürel alandaki etkileşim de bunun en önemli ayaklarından biri. Bu yıl dördüncüsünü hep beraber idrak ettiğimiz, coşkuyla kutladığımız Türkiye Günleri bizim bu çerçevede düzenlediğimiz en önemli etkinliklerden biri." diye konuştu.

İstanbul'dan ve Konya'dan gelen belediyelerin de etkinlikte stant açtığını dile getiren Akseki, geçen yıl etkinliğe 25 binden fazla kişinin katıldığını, bu yıl sayının daha da artacağını kaydetti.

Aileler, çocuklar ve gençler çeşitli etkinliklerin yapıldığını belirten Akseki, "Saraybosna'da bugün ve yarın, Mostar'da da pazar günü etkinliğimize herkesi bekliyorum." dedi.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman da dördüncü kez düzenledikleri etkinliğin, artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Çocuklar için oyun alanları, sokak oyunları gibi etkinlikler yaptıklarını dile getiren Yaman, bunun yanı sıra Türk kültürünü tanıtmak amacıyla katılımcıların, hat ve ebru sanatlarını da deneyimleyebilecekleri alanlar kurduklarını belirtti.

Konya'dan Selçuklu Belediyesi ve İstanbul'dan Arnavutköy Belediyesi'nin de stant açtığını aktaran Yaman, Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının da etkinliğe destek verdiğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği savunma sanayi, altyapı yatırımları ve projeleri anlatan fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı. Ayrıca, etkinlikte satışı yapılan yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir de Bosna Hersek'te yaşayan Filistinli ailelere ulaştırılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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