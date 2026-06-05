Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci belirlenemedi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci belirlenemedi

05.06.2026 11:32
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Saraybosna'deki PIC toplantısında yeni yüksek temsilci seçilemedi, mevcut temsilci göreve devam edecek.

Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyinin (PIC) 3-4 Haziran tarihlerinde Saraybosna'da düzenlenen toplantısında yeni yüksek temsilcinin belirlenmesi konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), mevcut Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in görevinden ayrılma kararını PIC Yönlendirme Kuruluna bildirdiğini, yeni yüksek temsilci seçilene kadar görevini sürdüreceğini açıkladı.

PIC Yönetim Kurulunun Saraybosna'da gerçekleştirdiği görüşmelerde çeşitli adaylar değerlendirilirken, taraflar ortak bir isim üzerinde anlaşmaya varamadı.

Diplomatik kaynaklara göre, ABD'nin İtalyan diplomat Antonio Zanardi Landi'yi desteklediği, bazı Avrupa ülkelerinin ise farklı adaylar üzerinde durduğu belirtildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Schmidt, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ancak henüz sonuç alınamadığını ifade ederek, PIC üyelerinin müzakereleri haziran ayı sonuna kadar sürdürmesini beklediğini ve yeni temsilci seçilene kadar görevine devam edeceğini söyledi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, yeni yüksek temsilcinin belirlenememesinden duyulan "hayal kırıklığı" vurgulandı.

Açıklamada, ABD heyetinin İtalya'nın adayı Landi etrafında uzlaşı sağlanması için çaba gösterdiği belirtilerek, Avrupa ülkelerinin ortak bir aday üzerinde anlaşamamasının PIC'in görevini yerine getirmesini engellediği savunuldu.

ABD'nin, Avrupalı devletlerin ortak bir aday üzerinde uzlaşı sağlamamasını "not ettiği" kaydedilerek, "Avrupa'nın kararsızlığı ve PIC'in Bosna Hersek'e yönelik kendi sorumluluğunu yerine getirmemesi, Amerika Birleşik Devletleri'ni Bosna Hersek'teki mevcut uluslararası yapı içindeki rolünü yeniden değerlendirmeye zorlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Kaynak: AA

Saraybosna, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te yeni yüksek temsilci belirlenemedi - Son Dakika

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