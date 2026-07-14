Bosna Hersek'te Yeni Yüksek Temsilci Belirlenemedi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Yeni Yüksek Temsilci Belirlenemedi

14.07.2026 14:15
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Barış Uygulama Konseyi, Bosna Hersek için yeni yüksek temsilci belirleme görüşmelerinden sonuç almadı.

Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyinin (PIC), ülkedeki yeni yüksek temsilcilik görevine kimin geleceği konusundaki görüşmelerinden üçüncü kez sonuç çıkmadı.

Eski Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in mayısta görevden ayrıldığını açıklaması üzerine, Bosna Hersek'teki uluslararası barış sürecini denetleyen Barış Uygulama Konseyi (PIC), yeni yüksek temsilcinin belirlenmesi amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da üçüncü kez toplandı.

Bosna Hersek medyası, ABD'nin İtalyan diplomat Antonio Zanardi Landi isminde ısrar etmesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Fransız diplomat Rene Troccaz'ı desteklemesinin yeni ismin belirlenmesi sürecini uzatmaya devam ettiğini, PIC'nin herkesin destekleyeceği üçüncü bir isim üzerinde durduğunu belirtti.

Ulusal basın, üçüncü ismin netlik kazanmadıkça açıklanmak istenmediğini duyurdu.

Yeni yüksek temsilcinin belirlenememesi üzerine "geçici" olarak atanan ABD'li Louis Crishock'un görevini sürdüreceği kaydedildi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl BM'ye Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan yüksek temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkarabiliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Yeni Yüksek Temsilci Belirlenemedi - Son Dakika

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