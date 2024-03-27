Bosna Hersek\'teki TMV Okullarında Ramazan Konseri Düzenlendi

Bosna Hersek'teki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında ramazan ayı dolayısıyla konser organize edildi.
Başkent Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen konserde, TMV okullarında eğitim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirdi.
Konsere, Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcileri, okul personeli, veliler ve çok sayıda misafir katıldı.
TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler, çalışanlar ve velilerle ramazan atmosferine uygun bir program icra etmek istediklerini belirtti.
Gül, "Bugün Bosna Hersek'teki TMV okullarımızın marşının tanıtımını yapmış olacağız. Bu da bizi çok heyecanlandırdı." dedi.
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