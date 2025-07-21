Bosna Savaşı Sanığına 20 Yıl Hapis

Karadağ'daki Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta insanlığa karşı suç işleyen Slobodan Pekovic hakkında 20 yıl hapis cezasına hükmetti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, daha önce soyadı Curcic olan Slobodan Pekovic'in Bosna Hersek'te savaşın başladığı 1992'de 2 Boşnak sivili öldürdüğü için insanlığa karşı suç işlemekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Karadağ'ın Danilovgrad kentinde 2021'de yakalanan Pekovic'in davası, Bosna Hersek'ten alınmış ve hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Pekovic'in 1992'de Bosna Hersek'in Foca kentindeki Hum köyünde 2 Boşnak sivili öldürüp cansız bedenlerini ateşe verdiği belirtilmişti. İddianamede sanığın tecavüz suçunu da işlediği bildirilmişti.