Bostancı Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapatılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB'nin açıklamasına göre Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılması için çalışma yapılacak. Bu nedenle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bu gece 22.00-06.00 arasında trafiğe kapatılacak, geçişler Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.
Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti bu gece 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılması çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma kapsamında, D-100 kara yolunun Edirne istikameti saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacak.
Bu süre boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.
Kaynak: AA
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