Bostancı Köprüsü'ndeki montaj nedeniyle D-100 Edirne yönü 22.00-06.00 kapanacak - Son Dakika
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Bostancı Köprüsü'ndeki montaj nedeniyle D-100 Edirne yönü 22.00-06.00 kapanacak

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Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama yapılacağını duyuran İBB, Edirne istikametini bugünden itibaren iki gün boyunca 22.00-06.00 arasında trafiğe kapatacak. Araç geçişleri bu saatlerde Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.

Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren Edirne istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, araç geçişleri yan yoldan sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.

Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bostancı Köprüsü'ndeki montaj nedeniyle D-100 Edirne yönü 22.00-06.00 kapanacak - Son Dakika
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