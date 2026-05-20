Botsvana'dan Çin'e Sıfır Gümrük Vergisi Fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Botsvana'dan Çin'e Sıfır Gümrük Vergisi Fırsatı

Botsvana\'dan Çin\'e Sıfır Gümrük Vergisi Fırsatı
20.05.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Botsvana, Çin'in sıfır gümrük vergisi politikası ile ihracat ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

GABORONE, 20 Mayıs (Xinhua) -- Botsvana Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı, Çin'in Botsvana menşeli belirli ürünlere yönelik 1 Mayıs itibarıyla sıfır gümrük vergisi politikasını uygulamaya başlamasının, Botsvanalı şirketler için ihracatı artırma ve istihdam yaratma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bakanlığın salı günü yayımladığı basın açıklamasında, yeni düzenleme sayesinde Botsvana ürünlerinin Çin pazarına ek vergi maliyeti olmadan giriş yapabileceği, böylece yerel şirketlerin dünyanın en büyük pazarlarından birinde ürünlerini daha kolay ve düşük maliyetle satabileceği belirtildi.

Açıklamada, sığır eti ve hayvancılık ürünleri, işlenmiş gıda ve bahçe bitkileri ürünleri, deri ve tekstil ürünlerinin yanı sıra el sanatlarını da kapsayan bazı öncelikli sektörlere dikkat çekildi.

Basın açıklamasında, sorunsuz ticaret akışını sağlamak amacıyla Botsvana Ortak Gelir İdaresi'nin acil gümrük prosedürlerini devreye aldığı kaydedildi. Kurumun, belge işlemlerini hızlandırmak, ihracat hatlarını açık tutmak ve Çin'e gönderilecek yükler için gerekli menşe şahadetnamelerini düzenlemek amacıyla sistemlerini uyarlamakta olduğu belirtildi.

Bakanlık, üreticilere, çiftçilere ve girişimcilere bu pazarın sunduğu fırsatlardan tam anlamıyla yararlanmaları çağrısında bulundu.

Çin'in sıfır gümrük vergisi politikası, kendisiyle diplomatik ilişkileri bulunan 53 Afrika ülkesini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Botsvana'dan Çin'e Sıfır Gümrük Vergisi Fırsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:43:07. #7.12#
SON DAKİKA: Botsvana'dan Çin'e Sıfır Gümrük Vergisi Fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.