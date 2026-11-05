Boyabat\'ın Pehlivanlar köyünde iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Boyabat'ın Pehlivanlar köyünde iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Pehlivanlar köyünde iki otomobil karşı yönden gelerek çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri sürücü, diğeri yolcu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 57 ABN 144 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Pehlivanlar köyünde karşı yönden gelen V.G.'nin kullandığı 55 RG 195 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü V.G. ile 57 ABN 144 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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