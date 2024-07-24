Boyabat'ta 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Boyabat'ta 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde aranan bir hükümlü, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. O.Y.Ç isimli hükümlü, ilçede yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreste gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

24.07.2024 17:21
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Sinop'un Boyabat ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma ve kasten öldürme" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.Ç'yi ilçede belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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