Boyabat\'ta Ahşap Evde Yangın

Boyabat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Boyabat ilçesi Yenimahalle İstatistik Sokak'ta sabah saatlerinde Recep Temel'e ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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