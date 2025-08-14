Boyabat\'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Çamlıca Mahallesi Işıklar Kavşağı'nda Hasan C'nin idaresindeki 57 DL 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan araç içindeki C.Ş. (15) isimli kişi sağlık ekibi tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
