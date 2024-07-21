Boyabat'ta Bahçede Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Boyabat'ta Bahçede Çıkan Yangın Söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kalebağı Mesire Alanı yakınındaki Kümeevler mevkisinde bulunan bahçede çıkan yangın, Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri, yangının piknik yapanların ateşinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.

21.07.2024 00:47
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Kalebağı Mesire Alanı yakınındaki Kümeevler mevkisinde bulunan bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da kovalarla su dökerek müdahale ettiği yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hayriye Gök, bölgeye piknik yapmaya gelenlerin ateş yaktığını, yangının bundan dolayı çıkmış olabileceğini belirterek, "Daha önce de evimizin aşağısında benzer yangın çıktı, ormana sardı. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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