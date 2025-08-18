Boyabat'ta Gazidere Domatesi Hasadı Başladı

Sinop'un Boyabat ilçesi Gazideretabaklı köyünde yetiştirilen coğrafi işaretli Boyabat Gazidere domatesinin hasadına başlandı.

Gazideretabaklı köyündeki hasada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de katıldı.

Vali Özarslan ve Milletvekili Maviş, domates toplayıp üreticilerle sohbet etti, onlardan üretimle ilgili bilgi aldı.

Hasat sonrası köy konağı önünde sergilenen domatesler ziyaretçilere ikram edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, bereketli bir hasat dönemi dileyerek, şöyle konuştu:

"Ben Adanalıyım, Çukurovalıyım. Adana gibi burada da 'insan eksen yetişiyor' denir ya, böyle verimli topraklarımız var. Ancak bir eksikliğimiz var. Gelecekte daha çok sorun yaşayabiliriz, su. Buna çok önem veriyoruz. Gerek tarımsal sulamada, gelirimizin refahımızın artması demek olan tarımsal üretimde. Hükümetimiz bunun için büyük barajlar, göletler yapıyor. Vekilimiz de verimli tarımsal sulama ve çeltik üretimi hakkında yoğun bir mesai harcıyor. Sağ olsun bize büyük destek veriyor. Biz de bürokrat olarak sahada toparladığımız bilgileri bakanlarımıza, üstlerimize, vekilimize aktarıyoruz. Tekrar ürettiğiniz için her birinize minnettarım, sağ olun, var olun. Her zaman sizin yanınızda olacağız."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de Gazidere domatesinin üretilmesi kadar markalaşmasının da çok önemli olduğuna vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti, bereketli bir hasat dönemi diledi.

Programa, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve diğer ilgililer katıldı.