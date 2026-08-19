Boyabat'ta Kamyon Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika
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Boyabat'ta Kamyon Devrildi: İki Yaralı

Boyabat\'ta Kamyon Devrildi: İki Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen kamyonda sürücü ve yanında bulunan çocuk yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki çocuk yaralandı.

Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde Furkan Kandemir idaresindeki 57 AAP 780 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Erkan Kandemir (14), sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta Kamyon Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika

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