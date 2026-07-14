Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kamyonette bulunun 1 kişi yaralandı.
Ö.D. idaresindeki 57 ABN 295 plakalı kamyonet, Çorak köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan ve yaralanan F.K, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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