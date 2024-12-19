Boyabat'ta Karla Mücadele İçin Kurban Kesildi - Son Dakika
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Boyabat'ta Karla Mücadele İçin Kurban Kesildi

Boyabat\'ta Karla Mücadele İçin Kurban Kesildi

Boyabat'ta karla mücadele sezonu öncesi kurban kesimi yapıldı, ekiplerin hazırlığı değerlendirildi.

19.12.2024 18:18
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Sinop'un Boyabat ilçesinde karla mücadele sezonu öncesi kurban kesimi gerçekleştirildi.

Karayolları 79. Şube Şefliğinde yapılan programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, Karayolları ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Kış sezonu boyunca da ekiplere çok iş düşeceğini vurgulayan Kara, "Burada gördüm ki ilçenin kış şartlarında çevreyle ulaşımının kesintisiz sağlanması için büyük bir hazırlık yapılmış. Ekipman ve personelin hazır olması, bende de yolların kapanmayacağı hissini uyandırdı. Tüm ekip arkadaşlarımıza sağlıklı ve başarılı çalışmalar diliyorum." diye konuştu.

Kara'nın konuşmasının ardından dua okunarak, kurban kesimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta Karla Mücadele İçin Kurban Kesildi - Son Dakika

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