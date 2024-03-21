Boyabat'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Boyabat'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi

Boyabat\'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Türk Telekom Fen Lisesi bahçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Kaymakam Enver Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, fidanların doğaya can olduğunu belirtti ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikten mutlu olduklarını ifade etti. Programa Cumhuriyet Başsavcısı, Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Emniyet Müdürü, Orman İşletme Müdürü, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

21.03.2024 13:55
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Telekom Fen Lisesi bahçesinde yapılan etkinlikte, 685 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakamı Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bir fidanın doğaya can olduğunu söyledi.

Özellikle öğrencilerle bu etkinliği hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnşallah bu özel günde diktiğimiz fidanlar hayırlı uğurlu olur. Fidan gibi çocuklarımızın diktiği fidanlar, eminim ki onlarla birlikte büyüyüp gidecek. Nasıl ki öğrencilerimiz geleceğimizi şekillendirecek, güzelleştirecek, bu fidanlar da çevremizi güzelleştirecek. Hepinize teşekkür ediyorum, elinize kolunuza sağlık."

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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