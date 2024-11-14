Boyabat\'ta Otomobil Bariyere Çarptı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. (20) idaresindeki 41 UR 672 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü köyü mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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