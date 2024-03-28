Boyabat\'ta sandık kurulu başkan ve üyelerine eğitim verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkan ve memur üyelere eğitim verildi.
İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.
Toplantıya, Boyabat ilçesi merkezde 62, köylerde 112 ve 1 seyyar sandık olmak üzere toplam 175 sandık, Saraydüzü ilçesinde ise merkezde 3, köylerde 30 ve 1 seyyar sandık olmak üzere toplam 34 sandıkta görevli sandık kurulu başkan ve memur üyeler katıldı.
Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, hem seçim işlemlerinin hatasız yürütülmesinin hem de zamanı uzatmadan ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Uyulması gereken kurallar hakkında katılımcılara bilgiler veren Tiryaki, "Seçim kurallarının ihlal edilmemesi için oy verecek seçmeni şahsen tanısanız bile kimliğinin tespit edileceği belge olmadan oy kullandıramazsınız. Kimlikteki TC numarası ile seçmen bilgi kağıdındaki TC numaralarını karşılaştırınız, istisnai de olsa yaşanacak bir olumsuzlukta görev kusuru sizin üzerinizde kalır." dedi.
Tiryaki, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.
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