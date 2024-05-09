Boyabat\'ta Trafik Haftası Etkinliği

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Sinop'un Boyabat ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz da durdurulan araç sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Yılmaz ayrıca sürücülere lokum ikram etti.