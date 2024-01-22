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Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve üzerinde yapılan aramalarda 10 adet kenevir tohumu, 3,95 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sinop\'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
22.01.2024 - 16:59,
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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda 10 adet kenevir tohumu, 3,95 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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