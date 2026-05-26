Boyabat\'ta Yangın: Otomobil Küle Döndü

Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
S.A. idaresindeki 67 ACM 674 plakalı otomobilin motor bölümünden Osman köyü mevkisinde seyir halinde bulunduğu sırada alev çıkmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
